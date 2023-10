Camion in panne sulla nuova Lecco Ballabio, chiusa in direzione sud

Divieto di transito temporaneo lungo la corsia sud

Traffico deviato sulla vecchia Lecco-Ballabio per chi deve raggiungere il capoluogo

+++ AGGIORNAMENTO +++

La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 16

LECCO/BALLABIO – Traffico bloccato sulla nuova Lecco-Ballabio per un camion in panne. Il mezzo stava viaggiando in direzione sud, prima di fermarsi sulla corsia. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione: per consentire la rimozione del mezzo, si è resa necessaria la chiusura temporanea della corsia che da Ballabio scende verso Lecco.

Un inconveniente viabilistico che non dovrebbe comunque protrarsi a lungo, giusto il tempo di far intervenire gli operatori per liberare la strada. Nel frattempo chi ha necessità di raggiungere il capoluogo può farlo percorrendo la vecchia Lecco-Ballabio. Nessun problema invece per coloro che da Lecco devono salire in Valsassina: entrambe le vie risultano accessibili in questo senso di marcia.