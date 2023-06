Civate, auto finisce contro il guardrail: soccorse due persone

L’incidente è avvenuto questa notte, domenica, in via Provinciale

Ingente la mobilitazione di soccorsi

CIVATE – Ha perso il controllo dell’auto finendo contro il guardrail. Tanta paura intorno alle 1.30 di questa notte, domenica, per un incidente in via Provinciale che ha visto coinvolti due giovani di circa 30 anni.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi. Sul posto sono state inviate, inizialmente in codice rosso, due ambulanze, l’auto medica e l’auto infermieristica.

Allertati anche i Vigili del Fuoco, in loco con un mezzo da Lecco e uno da Valmadrera