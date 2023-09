Dolore a Calolzio per la morte del marinaio Enrico Greppi, aveva 94 anni

Tra i fondatori del gruppo Anmi di Calolzio di cui è stato presidente, Enrico Greppi era una persona molta attiva

CALOLZIOCORTE – E’ grande il dolore a Calolziocorte per la morte del marinaio Enrico Greppi all’età di 94 anni. Si è spento giovedì scorso presso la casa di riposo Madonna Fiducia di Calolzio e si è ricongiunto con l’amata moglie Angela.

“Un altro grande amico se n’è andato, ora naviga nei celesti mari dell’infinito con gli altri marinai che lo hanno preceduto – ha detto l’amico Angelo Fontana -. Enrico era una persona molto attiva legata ai Marinai di Calolzio, nel 2006 è stato presidente e tutte le domeniche mattina andava nella sede dei Marinai che era per lui una seconda casa. Con gli amici marinai organizzavano la festa di Santa Barbara e lui si prodigava nella ricerca dei regali. Quando andavamo in gita nelle varie citta marinare come la Spezia, a metà strada era quasi un rito fermarsi per mangiare un panino con il cotechino e un bel bicchiere di vino”.

Una persona che si è data molto da fare per i marinai, si occupava anche dei tesseramenti perché conosceva tutti: “Girava di comune in comune per portare il bollino e poi li segnava tutti sul suo ‘computer a mano’, quello di carta, non gli sfuggiva un tesserato. Non è voluto mancare nemmeno il 5 dicembre 2021, in occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara presso il monumento dei Marinai al Lavello, nell’anno del 50° di fondazione del gruppo oggi presieduto da Fabio Mauri.

“Il 20 luglio scorso il gruppo Anmi di Calolzio lo aveva festeggiato con una grande festa musicale per il suo 94° compleanno presso l’Hospice il Nespolo di Airuno, a lui era andato un ringraziamento per essere stato uno dei fondatori del gruppo – ricorda ancora Fontana -. Enrico ha anche cantato nel coro Calauce di Calolziocorte”.

Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale) ed ex marinaio esprime le più sincere condoglianze e invia un grande abbraccio a tutti i parenti in questo momento di dolore: “Ciao Rico, riposa in pace, Onori!”.