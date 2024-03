Dramma a Montevecchia: uomo trovato morto in casa

L’allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi, martedì

Luigi Limonta, 53 anni, abitava in Largo Agnesi insieme all’anziana madre. Disposta l’autopsia

MONTEVECCHIA – Dramma in piazza Largo Gaetano Agnesi nella tarda mattinata di oggi, lunedì: un uomo di 53 anni, Luigi Limonta, residente in un’abitazione situata a pochi passi dalla scalinata del Santuario, è stato trovato privo di vita in casa. A lanciare l’allarme, in base a quanto è stato possibile apprendere, alcuni familiari, preoccupati dal fatto di non avere più notizie dell’uomo.

Poi la tragica scoperta: immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto di un’ambulanza e dell’automedica ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare se non constatare il decesso.

In piazza a Montevecchia si sono portate diverse pattuglie di carabinieri per effettuare un sopralluogo e indagare in merito all’origine del decesso che sembra essere avvenuto per cause naturali. Per fugare ogni dubbio è stata comunque disposta l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni (probabilmente giovedì) all’ospedale di Merate. Allertato anche il sindaco Ivan Pendeggia.