E’ morto Marco Fanchini, tutta Maggianico e il mondo del calcio in lutto

Collaboratore della Pol. Colombo e dell’Olginatese, originario di Maggianico, Frenky è nel cuore di tutti

“Per moltissimi anni è stato un validissimo e instancabile aiuto, oggi perdiamo un amico fraterno”

LECCO – “Apprendiamo con grande tristezza e rammarico la notizia della scomparsa di Marco Fanchini. Per moltissimi anni è stato un validissimo e instancabile collaboratore della nostra società. Sempre presente e disponibile nel seguire sia il settore giovanile che la prima squadra. Tutta la società esprime profondo cordoglio e commozione per la perdita di un amico fraterno che ha sempre avuto l’Olginatese nel suo cuore. Ciao Frenky”.

E’ un ricordo commosso quello di Fabio Galbusera, Direttore Generale dell’Usd Brianza Olginatese, la notizia della morte di Marco Franchini, classe 1963, per tutti semplicemente Frenky, ha lasciato attonito tutto il mondo del calcio, di cui era un grandissimo appassionato, ma anche tutta la comunità di Maggianico, il “suo” rione, dove Marco era molto conosciuto così come tutta la sua famiglia.

Tanta la commozione e i ricordi sui social per una persona disponibile che si è sempre data da fare senza mai tirarsi indietro. Marco Fanchini ha lasciato un segno profondo nel cuore di tante persone e con la sua morte sono tantissimi i ricordi che vengo a galla, legati a una Maggianico di altri tempi.

I ricordi vanno anche a suo padre Gianfranco (morto nel 2016 a 81 anni) arbitro sempre presente e conosciuto nell’ambiente che ha calcato i campi fino all’età di 80 anni. Frenky era ben voluto da tutti a Maggianico, dove ha sempre dato una mano anche all’allora Polisportiva Colombo confluita poi nella Polisportiva 2001 dopo la fusione col Gso Chiuso.

In tanti ricordano ancora il negozietto di alimentari di famiglia in via Michelangelo dove c’erano la nonna e la mamma di Marco. Una famiglia per bene di una Maggianico… “Ciao Marco una preghiera, riposa in pace”.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Maggianico mercoledì 8 novembre alle ore 15.30.