Escursionista in difficoltà in Grignetta, Soccorso Alpino in azione

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno

Al lavoro due squadre della stazione di Lecco

MANDELLO DEL LARIO – Intervento del Soccorso Alpino nella tarda mattinata di oggi, domenica 26 gennaio, in Grignetta, per recuperare un escursionista di circa 50 anni in difficoltà dopo aver perso l’orientamento.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, in azione due squadre di tecnici del Soccorso Alpino stazione di Lecco mentre in volo si è alzato anche l’elisoccorso di Como, poi rientrato.

L’escursionista era rimasto bloccato in un canale tra il Colle Valsecchi e la Cresta Cermenati, illeso, ma impossibilitato a proseguire per via delle condizioni meteo. Raggiunto dalle squadre del Soccorso alpino, l’uomo è stato riaccompagnato a valle in sicurezza. L’intervento si è concluso poco prima delle 15.