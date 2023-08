Frane: giovedì riapre la Sp 62; venerdì la Sp 72

Le due strade provinciali erano chiuse al traffico dopo le frane di lunedì scorso

La riapertura della Sp 62 è in programma alle 10 di giovedì; bisognerà attendere invece venerdì per la riapertura della Sp 72

VARENNA / TACENO – Riaprirà domani, giovedì, alle 10 la circolazione lungo la Sp 62, interrotta in località Pennaso tra Taceno e Bellano a causa della frana che aveva colpito il territorio lunedì scorso, 28 agosto.

I tecnici della Provincia, intervenuti prontamente sul posto, sono riusciti a mettere in sicurezza il fronte franoso, assicurando il ripristino delle condizioni di fruibilità dell’arteria stradale.

Bisognerà attendere fino a venerdì per la riapertura al traffico lungo la Sp 72, interrotta tra Varenna e Fiumelatte a causa di un altro smottamento. Dopo aver ripulito la strada ed effettuato il disgaggio del materiale, i tecnici sono al lavoro per il ripristino delle reti paramassi. Nelle prossime ore, verrà comunicato l’orario esatto di riapertura della Sp 72: resta confermata la data di venerdì, così come anticipato anche nel vertice tenuto ieri in Prefettura.