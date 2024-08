Giovane ciclista cade in località Mezzacca, intervento del Soccorso Alpino

Il ragazzo, 21 anni, trasportato all’ospedale di Lecco

Sul posto anche l’ambulanza del Centro Soccorso Valsassina

CASSINA VALSASSINA – Nel pomeriggio di ieri, giovedì, intervento in Valsassina per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. Un ragazzo di 21 anni è caduto in bicicletta in località Mezzacca, nel comune di Cassina Valsassina. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e l’ambulanza del Centro Soccorso Valsassina. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico)