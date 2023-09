I Carabinieri chiudono un bar a Colico, è la terza volta in pochi mesi

Numerosi episodi di violenza fisica e verbale ad opera di soggetti molesti

Il Questore di Lecco ha emanato un provvedimento di sospensione per 15 giorni

COLICO – Ancora una volta un bar di via Nazionale a Colico è stato epicentro di numerosi episodi di violenza fisica e verbale ad opera di soggetti molesti, tra cui avventori con precedenti penali e di polizia. Continue le segnalazioni che hanno comportato diversi interventi dei Carabinieri della locale Stazione.

Su proposta dei Carabinieri di Colico, il Questore di Lecco ha emanato un provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico per un periodo di quindici giorni (ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza). Dopo le notifiche al titolare, sono stati apposti i sigilli al locale di via Nazionale per la chiusura temporanea.