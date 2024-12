In fiamme una canna fumaria a Carnate, intervento dei Vigili del Fuoco

Squadre del comando di Lecco per domare l’incendio

L’allarme intorno alle ore 17 di ieri, lunedì 30 dicembre

CARNATE (MB) – Anche i Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 dicembre, per l’incendio di una canna fumaria a Carnate, in provincia di Monza Brianza al confine con la provincia di Lecco. L’allarme è scattato intorno alle ore 17, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con quattro mezzi. Ci sono volute circa 2 ore di lavoro per spegnere le fiamme.