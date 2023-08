Incidente ad Osnago, cinque le persone ferite di cui una è grave

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 19 lungo la strada provinciale 342

OSANGO – Incidente a Osnago poco prima delle 19 di questa sera, nel quale sono rimaste ferite ben cinque persone una delle quali versa in gravi condizioni. Coinvolti un bambino di 13 anni, una donna di 51 anni, un uomo di 57 anni e altre due persone di 26 e 59 anni.

Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale 342, direttrice Vimercate – Merate, all’altezza del comune di Osnago, dove per cause ancora da definire, le due auto si sono scontrate frontalmente, anche se la dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle Carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti sul posto per effettuare i rilievi.

Violento lo scontro tra i due mezzi, nel quale sono rimaste ferite le cinque persone. Sul posto sono giunte tre ambulanze, due auto mediche unitamente ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine.