Incidente all’alba: auto si ribalta nell’attraversamento di Lecco, soccorsi due giovani

L’incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì

Una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 24 anni trasportati all’ospedale

LECCO – Mancavano pochi minuti alle ore 4, quando i soccorsi sono stati allertati per un’auto ribaltata all’interno dell’attraversamento di Lecco, lungo la Statale 36 (direzione Sud). Nell’incidente sono rimasti coinvolti due giovani: una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 24 anni trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, allertati anche i Vigili del Fuoco. I due giovani non sarebbero in pericolo di vita, fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato in un primo momento. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire la dinamica.