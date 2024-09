Incidente sulla Statale 36 (Sud), camioncino si ribalta tra Abbadia e Lecco

Coinvolto nell’incidente un uomo di 62 anni

La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rimozione del mezzo

+++AGGIORNAMENTO+++

Ore 18:48 – Anas comunica di aver riaperto la corsia di sorpasso

ABBADIA LARIANA – Incidente poco prima delle ore 17 di oggi, giovedì 5 settembre, in Statale 36 tra Abbadia Lariana e Lecco (direzione Sud). Un camioncino, che stava viaggiando verso Lecco, si è ribaltato dopo aver perso il controllo all’altezza della galleria Borbino dove c’è lo svincolo di Abbadia. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto un’ambulanza del Soccorso Bellanese, l’automedica da Lecco e i Vigili del Fuoco allertati in codice rosso (molto critico). Dalle prime informazioni sarebbe coinvolto un 62enne della Valtellina che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, uscito autonomamente dal mezzo, è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico) e trasportato all’ospedale di Lecco con contusioni alla testa e alla schiena.

Inevitabili rallentamenti e code verso Lecco sia sulla Statale 36 che lungo la Sp72. La strada statale 36 è stata temporaneamente chiusa. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Bellano. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.