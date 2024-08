Incidente sulla vecchia Lecco – Ballabio, elisoccorso un motociclista

Chiusa la strada nei pressi della “Villa Dei Pini” per soccorrere un centauro di 70 anni

LECCO – Incidente in serata sulla vecchia Lecco – Ballabio nei pressi del ristorante “Villa dei Pini”, poco prima dell’abitato di Pomedo scendendo dalla Valsassina. Alle 20:30 circa sono stati allertati i soccorsi in codice rosso per un motociclista di anni 70 ferito in seguito a una caduta.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Il motociclista pare aver fatto da tutto da solo, non si esclude che la perdita del controllo del mezzo possa essere statata causata da un malore.

Sul posto sono giunte automedica, ambulanza ed elisoccorso di Como. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per oltre un’ora.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 70enne è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codioce giallo.