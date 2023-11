Infortunio sul lavoro a Corenno: operaio si ribalta con la motocarriola

Si tratterebbe di un 18enne, ferito alla spalla e a una gamba

Elisoccorso, non sarebbe tuttavia in gravi condizioni. Intervenute anche un’ambulanza del Soccorso Bellanese e un’automedica da Lecco

DERVIO – Un operaio si è ribaltato con una motocarriola mentre stava lavorando in un cantiere a Dervio, nella località di Corenno Plinio. Il fatto avvenuto intorno alle due di questo pomeriggio, martedì, che ha coinvolto un giovane lavoratore appena 18enne.

Il ribaltamento ha provocato sul ragazzo ferite alla spalla e a una gamba, seppur non gravi. Ancora da accertare le cause dell’incidente in via Carlo Andreani, dove la ditta per cui lavora l’operaio infortunato sta eseguendo degli interventi sul muro di un privato, crollato per via del forte maltempo che ha imperversato nelle scorse settimane. Si ipotizza che il ragazzo sia salito su dei gradoni, perdendo l’equilibrio del mezzo.

All’arrivo dei soccorritori, tra cui un’ambulanza del Soccorso Bellanese, l’elicottero da Como e un’automedica da Lecco, il ragazzo era cosciente. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato elitrasportato all‘Ospedale di Gravedona in codice giallo.