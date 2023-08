I tecnici del Soccorso Alpino, supportati dai Vigili del Fuoco, impegnati sui monti di Pasturo

PASTURO – E’ stata colpita da un malore nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 agosto, mentre si trovava nella zona di Brunino, sui monti sopra Pasturo, in Valsassina. I tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina-Valvarrone, supportati dalla squadra Saf dei Vigili del Fuoco, si sono attivati intorno alle 16.30 per prestare soccorso a una donna. Sul posto in arrivo anche l’elicottero del 118.