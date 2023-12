La famiglia Invernizzi ringrazia per l’affetto ricevuto

“Grazie a tutti per esserci stati vicini in questo momento di profondo dolore”

LECCO – “Desideriamo ringraziare tutte le persone che nei giorni scorsi, e oggi, in questo momento di profondo dolore, ci sono state vicino e ci hanno fatto sentire tutto il loro affetto. Grazie per le vostre presenze e per le parole di conforto”.

La famiglia Invernizzi: mamma Emma, papà Primo, i fratelli Serafino e Milena e la moglie Deborah, hanno voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno partecipato ai funerali del compianto Dario e che, nei giorni scorsi, sono state vicine nel dolore per la perdita del proprio caro.