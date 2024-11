Addio a Giovanni Concari, titolare della storica armeria di piazza Diaz

Rappresentava la quarta generazione dell’azienda che oggi ha sede in via La Marmora

Esperto armiere, costruttore e cacciatore, è sempre stato un punto di riferimento nel suo settore

LECCO – E’ grande il dolore a Lecco per la morte di Giovanni Concari, titolare della storica Armeria Concari, che oggi ha sede in via La Marmora a Lecco e che per lunghi anni è stata un punto di riferimento nel centro della città, in piazza Diaz. Una persona molto conosciuta e stimata, esperto armiere, costruttore e cacciatore che ha segnato un’epoca nella storia della produzione di armi.

Giovanni Concari rappresentava la quarta generazione di una famiglia che aveva cominciato a costruire armi a Lecco già nel lontano 1919 quando Cesare Concari apriva ufficialmente l’armeria in piazza Diaz e nell’officina sul retro cominciava a fabbricare doppiette a cani esterni. Quella dell’Armeria Concari è una storia di successo imprenditoriale che subì un’accelerazione già nel dopoguerra con Pietro, il padre di Giovanni.

Come il padre, anche Giovanni diventa un vero e proprio punto di riferimento in tutta la regione: “La grande innovazione ci fu all’EXA (la fiera delle armi a Brescia) del 1995 quando presenta un’arma veramente innovativa, la Revolution – si legge nella storia dell’azienda -. La carabina mono-colpo integrava delle soluzioni meccaniche innovative: la caratteristica evidente era l’assenza sia di un dispositivo basculante di chiusura della culatta che di un otturatore scorrevole o rotante-scorrevole a differenza dei consueti sistemi classici. Per altre innovazioni notevoli si deve attendere l’EXA del 1998 nella quale Giovanni portò una dimostrazione di quello che i Concari fossero in grado di fare. Un Mega Mauser magnum di ben 47 cm e un Mini Mauser magnum di 12 cm costruito dal figlio Matteo. Sempre nello stesso anno Giovanni mette a punto un Mauser corto “Kurz” anticamente fabbricato in Germania. Un movimento Mauser normale ma più corto di 16 mm rispetto all’originale, predisposto per piccoli-medi calibri, sia destro che mancino”.

Con la morte di Giovanni Concari se ne va un pezzo della storia imprenditoriale della nostra città. Giovanni Concari lascia la moglie Rossella, i figli Matteo con Rossella e Nicolò con Elisabetta, il nipotino Jacopo, la cognata Gabriella e il suo collaboratore Fabio.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Belledo mercoledì 27 novembre alle ore 14.30.