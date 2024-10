Albero cade in via Movedo a Bonacina, intervento dei Vigili del Fuoco

Nella caduta l’albero ha coinvolto anche alcuni cavi e ha spezzato un palo dell’elettricità

I Vigili del Fuoco di Lecco al lavoro all’alba per liberare la strada

LECCO – La nuova ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte sul territorio ha creato nuovi danni. I Vigili del Fuoco di Lecco sono stati allertati nella mattinata di oggi, giovedì 10 ottobre, per una pianta che si è abbattuta sulla strada in via Movedo, a Lecco, nel rione di Bonacina, all’incirca all’altezza dei campi da beach volley.

Nella caduta, l’albero ha coinvolto anche alcuni cavi e ha spezzato un palo dell’elettricità. I Vigili del Fuoco di Lecco si sono immediatamente messi al lavoro con le motoseghe per liberare la strada. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’elettricità e una pattuglia della Polizia Locale di Lecco.