Aveva commesso tre rapine in città, arrestato un 27enne irregolare

A maggio e luglio aveva effettuato tre rapine in stazione e in un negozio di piazza Cappuccini a Lecco

L’arresto da parte della Squadra Mobile di Lecco è scattato lo scorso 29 luglio

LECCO – La Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura di Lecco, coadiuvata dalla Squadra Mobile della Questura di Gorizia, il 29 luglio scorso ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno straniero di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, presunto autore di tre rapine avvenute a maggio e luglio alla stazione ferroviaria di Lecco e in un negozio di Piazza Cappuccini nel rione di Santo Stefano.

Il provvedimento è scaturito da un’accurata attività d’indagine, svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Lecco e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, che ha permesso, attraverso alcuni testimoni, la visione di filmati di videosorveglianza e le individuazioni fotografiche da parte delle vittime, di identificare l’autore delle rapine.

Il giovane, che si trovava in città, è stato prontamente rintracciato e fermato. Essendo irregolare sul territorio nazionale, è stato portato nel Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Isonzo (GO), il provvedimento ha quindi consentito di allontanare tempestivamente dal capoluogo un soggetto dall’elevata pericolosità sociale.

Contestualmente, le risultanze dell’attività investigativa hanno consentito al Pubblico Ministero incaricato della direzione delle indagini di richiedere e ottenere, da parte del Giudice per le indagini preliminari, la misura della custodia cautelare in carcere, che ha portato quindi all’arresto del giovane.

“L’attenzione della Polizia di Stato, dell’Autorità Giudiziaria e delle Istituzioni sui fenomeni predatori rimane, dunque, alta e si accompagna alla consapevolezza che i risultati si ottengono lavorando in profondità, con l’impegno e la collaborazione profusi dalle Autorità, ognuna per i profili di competenza e in sinergia costante”.