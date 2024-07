Bilico incastrato ad Acquate, servono i Vigili del Fuoco

Il grosso mezzo probabilmente portato fuori strada dal Gps

Nel fare manovra ha urtato il muretto di contenimento di un’abitazione

LECCO – Un grosso bilico è rimasto incastrato ad Acquate, all’incrocio tra via ai Poggi e via Don Giovanni Minzoni. E’ successo nel pomeriggio di oggi, martedì.

In posto si sono portati i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Lecco. Da chiarire come il grosso mezzo abbia fatto ad incastrarsi: probabilmente è stato portato fuori strada dal Gps e nel cercare di girare ha dapprima urtato il muretto di contenimento di una villetta all’altezza dello stop, per poi erroneamente imboccare la ripida rampa che conduce al parcheggio. A quel punto il conducente, oramai bloccato, ha fermato il bilico, chiamando i soccorsi.

In posto come detto i pompieri per il recupero e la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico: il bilico infatti occupa parte della carreggiata, rendendo difficoltoso il transito degli altri mezzi.