Brianza flagellata dal maltempo, treni fermi e tanti danni. Frana a Limonta

A Lissone una donna di 58 anni è morta schiacciata da un albero caduto in strada

Pioggia e vento hanno sferzato anche il lecchese, Lecco-Bellagio interrotta a Limonta. Decine di interventi dei VVF

LECCO/MONZA E BRIANZA – Alberi caduti, allagamenti, pesanti danni e disagi alla viabilità: è il bollettino di una giornata flagellata dal maltempo. Vento e grandine non hanno risparmiato il lecchese ma è in Brianza che si contano le principali criticità.

A Lissone una donna di 58 anni è morta schiacciata da un albero caduto a causa del maltempo. Poco dopo le 13 di oggi la stazione di Monza è diventata inagibile a causa di alcune lamiere cadute sui binari dopo il passaggio di un nubifragio: pesantissime le ripercussioni sul servizio ferroviario con cancellazioni e ritardi.

“Il servizio ferroviario sta subendo modifiche, interruzioni e ritardi a causa dei danni subiti dall’infrastruttura in diverse aree della rete lombarda – si legge sul sito di Trenord – si segnalano importanti ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso”. La linea Lecco-Milano, sospesa alle 13.55, è ancora interrotta, riattivata invece poco dopo le 18 la Milano-Lecco via Molteno.

Decine e decine le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco che stanno lavorando senza sosta principalmente per liberare le sedi stradali dagli alberi crollati e da altri detriti. A Monza sono intervenuti in supporto dei colleghi anche i pompieri del Comando Provinciale di Lecco.

Sul nostro territorio si segnala in serata una frana caduta all’altezza di Limonta, nel Comune di Oliveto Lario: la strada provinciale Lariana (Lecco-Bellagio) è attualmente interrotta in località ‘acqua marcia’, in posto i Vigili del Fuoco e il sindaco Federico Gramatica. “Si tratta di una colata di fango e detriti – fa sapere quest’ultimo – si sta già lavorando per ripulire la carreggiata, speriamo di poterla rendere agibile al più presto”.