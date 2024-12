Cittadini esasperati: ennesimo raid vandalico in centro Lecco

Il consigliere comunale Filippo Boscagli: “Lecco ha urgente bisogno di una ‘svolta seria’ per garantire ai cittadini la possibilità di vivere e muoversi liberamente”

LECCO – Un’altra notte di disordini nel centro di Lecco riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. Il consigliere comunale Filippo Boscagli, esponente di Fratelli d’Italia, ha commentato con toni preoccupati la situazione, definendola “una realtà difficile da immaginare e impossibile da accettare”. Considerazioni condivise anche da Marco Caterisano e Alessandra Rota, a dir poco sconsolati per gli episodi di violenza, divenuti ormai quasi quotidiani, con risse e disordini che minano la tranquillità della comunità lecchese. i

Ieri sera i vandali se la sono presa con le moto posteggiate in via Naziario Sauro fatte cadere, con i cestini dell’immondizia rovesciati e i sacchi dell’immondizia buttati lungo la via.

Secondo quanto denunciato, la città sta vivendo un declino inesorabile della sicurezza, che non può più essere ignorato. “Non c’è giorno in cui non ci sia una rissa, non c’è notte senza segnalazioni di violenza o di problemi di ordine pubblico”, ha sottolineato il consigliere. Lecco, sostiene, ha urgente bisogno di una “svolta seria” per garantire ai cittadini la possibilità di vivere e muoversi liberamente, sia in centro che nelle periferie, senza il costante timore di essere coinvolti in episodi di aggressione o violenza tra bande.

La proposta avanzata è chiara: intensificare i controlli sul territorio attraverso presidi h24 delle forze dell’ordine, con pattugliamenti costanti e la presenza di poliziotti, carabinieri e vigili di quartiere. Non più posticipabile poi la richiesta di aderire ai programmi nazionali Strade Sicure e Stazioni Sicure, che prevedono un intervento sinergico tra esercito e forze dell’ordine per garantire un monitoraggio capillare. La massiccia installazione di telecamere di sorveglianza rappresenta un ulteriore strumento di deterrenza e controllo.

L’episodio più recente, che ha visto il centro di Lecco trasformarsi ancora una volta in un teatro di scontri, non è un caso isolato ma il sintomo di un problema che, secondo Boscagli, Caterisano e Rota richiede interventi immediati e incisivi. “Non si tratta di percezioni o sensazioni – aggiunge – ma di una realtà evidente che richiede un cambio di passo da parte delle istituzioni”.

La sicurezza è un tema cruciale per il futuro della città e il grido d’allarme lanciato dal consigliere rispecchia un’esigenza sempre più diffusa tra i cittadini: poter vivere Lecco senza paura, di giorno e di notte. Ora la palla passa alle autorità, chiamate a rispondere a una situazione che non sembra più tollerare ritardi.