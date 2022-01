Proseguono i controlli delle forze dell’ordine su Green pass e misure anti-Covid

In una settimana cinque persone multate e un’attività chiusa temporaneamente

LECCO – E’ stato diffuso in mattinata il report settimanale della Prefettura di Lecco in merito ai controlli sulle misure anti-Covid e in particolare sull’obbligo di green pass richiesto in alcune specifiche situazioni.

L’aggiornamento, relativo alla scorsa settimana (24-30 gennaio), conteggia cinque sanzioni complessive ai cittadini, due per mancanza di certificazione verde e tre per il non utilizzo della mascherina protettiva, obbligatoria anche all’aperto in questo periodo.

Sono state complessivamente sottoposte a controllo 1149 persone e 104 attività commerciali. Per una di queste ultime, in seguito alla violazione delle misure previste, è stata disposta la chiusura temporanea.