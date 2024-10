Corista si sente male in basilica, ricoverato in prognosi riservata

Il malore poco prima dell’inizio della Santa Messa di insediamento del nuovo prevosto

Il 68enne, membro del coro, è stato traportato d’urgenza all’ospedale di Lecco dove è ricoverato in prognosi riservata

LECCO – E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Manzoni di Lecco il 68enne colpito da un malore nella basilica di San Nicolò nel pomeriggio di ieri, domenica, poco prima dell’inizio della Santa Messa di insediamento del nuovo prevosto di Lecco monsignor Bortolo Uberti.

Il sacerdote stava facendo il suo ingresso in basilica accompagnato dalle autorità cittadine e dai numerosi fedeli, quando l’uomo, componente del coro che doveva accompagnare la celebrazione, si è accasciato al suolo per un malore. Primi a intervenire due fedeli, marito e moglie, entrambi professionisti in ambito sanitario e la moglie del sindaco Mauro Gattinoni, medico di professione, che stava partecipando alla cerimonia.

Subito è stato praticato il massaggio cardiaco, fino all’arrivo dell’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco che ha trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale cittadino. Il 68enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata.