Malore in chiesa durante l’insediamento del prevosto, corista soccorso in gravi condizioni

E’ successo poco prima dell’inizio della Santa Messa

L’uomo soccorso prontamente da alcuni presenti, tra cui la moglie del sindaco, medico

LECCO – Si è accasciato improvvisamente al suolo, probabilmente colpito da malore, l’uomo soccorso in codice rosso nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 6 ottobre, presso la Basilica San Nicolò, poco prima dell’inizio della cerimonia di insediamento del nuovo prevosto di Lecco, Mons. Bortolo Uberti.

L’uomo, membro del coro, stava cantando quando si è sentito male, accasciandosi al suolo. Mentre venivano chiamati i soccorsi ad intervenire prontamente sono stati la moglie del primo cittadino, medico, e due parrocchiani, entrambi sanitari, che hanno prestato le prime cure all’uomo.

In posto in codice rosso un’ambulanza della Croce San Nicolò. Rianimato in posto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Manzoni di Lecco.