E’ Francesco Luiso l’alpinista morto sul Grignone. Il video dei soccorsi

Residente a Milano, di origini napoletane, stava affrontando la salita del Canale Ovest

Illeso il compagno di escursione, un 37enne di origini moldave e residente nel milanese

LECCO – E’ Francesco Luiso, 33enne di origini napoletane ma residente a Milano, la vittima dell’incidente avvenuto sul Grignone (Grigna Settentrionale 2.410 metri) nella giornata di ieri, sabato. Il giovane alpinista era impegnato con un compagno nella salita del Canale Ovest quando è scivolato precipitando per diverse decine metri.

Una caduta fatale che non ha lasciato scampo al giovane appassionato di montagna. Illeso invece il compagno di escursione, un 37enne di origini moldave e residente nel milanese. Una caduta fatale nella parte finale del canale per Francesco Luiso che aveva la giusta attrezzatura per affrontare l’itinerario invernale.

Impegnati nell’intervento di soccorso l’elicottero di Como e i volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina – Valvarrone con la squadra del centro operativo del Bione di Lecco.

Nel video di Michele Dell’Oro alcune fasi dell’intervento di soccorso e il recupero del compagno illeso.