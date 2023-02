Incidente in montagna. Morto alpinista sul Grignone

L’uomo è scivolato e precipitato dal “couloir Zucchi”

Intervenuti l’elisoccorso decollato da Como e i volontari del Soccorso Alpino

PASTURO – Incidente in montagna dall’esito drammatico quello avvenuto nella mattinata di oggi, sabato, sul Grignone (Grigna Settentrionale) in Valsassina.

Un alpinista impegnato con un compagno di escursione, lungo il “couloir Zucchi” (dal francese letteralmente “corridoio”, che corre parallelo al Canale Ovest) è scivolato precipitando per diversi metri. Una caduta fatale che non ha lasciato scampo all’uomo. Illeso invece il compagno di escursione.

Immediata la chiamata ai soccorso con l’arrivo sul posto dell’elisoccorso di Como che ha individutato il corpo dell’alpinista privo di vita per poi iniziare la fase di recupero della salma. Impegnati nell’intervento anche i volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina – Valvarrone e la squadra del centro operativo del Bione di Lecco.

Il “couloir Zucchi” lo si imbocca dopo aver raggiunto e superato il Rifugio Bietti-Buzzi provenendo dal Cainallo. Si abbandona il sentiero principale svoltando a sinistra, quindi si prosegue verso la via del Caminetto abbandonando anche quella traccia per andare ad imboccare il “couloir Zucchi” il quale corre parallelo al Canale Ovest e sbuca in vetta.

Maggiori informazioni sull’incidente in montagna non appena possibile.