Forte vento. Barca rompe gli ormeggi a Lierna, tante chiamate ai Vigili del Fuoco

LECCO – Una dozzina le chiamate gestite dal comando dei Vigili del fuoco di Lecco per il forte vento. Rimozione di alberi pericolanti e coperture tetti, queste le criticità maggiori che si sono riscontrate principalmente a Lecco e Galbiate. In campo due squadre da Lecco più autoscala e una squadra dal distaccamento di Valmadrera. La squadra nautica del distaccamento di Bellano e della sede centrale sono intervenute per il recupero di una barca che ha rotto gli ormeggi nel comune di Lierna