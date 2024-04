L’albero avrebbe colpito un’auto in sosta a bordo strada

L’incidente è avvenuto all’altezza della chiesetta di Malnago

LECCO – Una pianta è stata abbattuta dal forte vento che, in queste ore, sta sferzando anche la città di Lecco. L’albero è caduto sulla strada che dal rione di Acquate sale verso il piazzale della funivia di Erna, proprio all’altezza della chiesetta di Malnago. L’albero ha colpito un’auto in sosta, ma fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte.