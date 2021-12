Attraverso le telecamere la Polizia è riuscita a ricostruire i movimenti del giovane

La palla è stata ritrovata a casa del ragazzo che sarà denunciato per furto aggravato

LECCO – Di certo non è stata un’indagine complessa, quella che in poche ore ha portato gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Lecco a individuare l’autore del furto dell’addobbo natalizio della Polizia di Stato.

Come si ricorderà, la mattina del 20 dicembre il questore ha fatto dono alla città di Lecco, per il tramite del Vice Sindaco Simona Piazza, di un addobbo della Polizia di Stato da collocare sull’albero di natale cittadino, a simboleggiare la vicinanza dell’Istituzione alla comunità lecchese e suggellare il rapporto costante tra Polizia di Stato e Amministrazione Comunale, concretizzatosi nel tempo in iniziative a beneficio della collettività.

La notte seguente, infatti, l’addobbo è stato rubato da ignoti. Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile di Lecco, analizzando le telecamere cittadine, è riuscito a individuare l’autore del furto, ricostruendone i movimenti recuperando a casa dello stesso l’addobbo trafugato. L’uomo, un lecchese di 25 anni, che verrà pertanto denunciato per il reato di furto aggravato, si è detto profondamente dispiaciuto per il gesto compiuto, di cui non aveva evidentemente colto la gravità.

L’addobbo, in mattinata, è stato riconsegnato al Comune di Lecco.