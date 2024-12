Galbiate nel mirino dei ladri, rafforzato il presidio delle forze dell’ordine

Carabinieri e Polizia Locale al lavoro per monitorare il territorio soprattutto nelle ore serali

Il sindaco Montanelli: “Segnalate alle forze dell’ordine e alla nostra Polizia Locale eventuali situazioni sospette”

GALBIATE – “Purtroppo, nel corso delle ultime settimane, si sono verificati diversi spiacevoli casi di intrusione e furti in alcune abitazioni. Abbiamo pianificato in collaborazione con le forze dell’ordine un intervento rafforzato di monitoraggio del territorio”. A invitare tutti a prestare la massima attenzione è stato lo stesso sindaco di Galbiate, Piergiovanni Montanelli, dopo che nei giorni scorsi il paese è stato preso di mira dai malviventi.

“Già nel tardo pomeriggio di ieri e in serata, come avrete sicuramente notato, i Carabinieri della stazione di Olginate hanno impiegato sul nostro territorio tre equipaggi. A loro ed in particolare al Comandante Casella vanno i ringraziamenti miei e di tutti i cittadini galbiatesi. Anche i nostri agenti di Polizia Locale verranno coinvolti in questa azione di supporto alla sicurezza e tranquillità del nostro paese”.

Lo stesso sindaco, nella serata di ieri, ha seguito gli interventi insieme ad un gruppo di volontari: “Invito tutti a segnalare alle forze dell’ordine e alla nostra Polizia Locale eventuali situazioni sospette”.