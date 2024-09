Incidente sulla Statale 36 (Sud), camioncino si ribalta tra Abbadia e Lecco

Coinvolto nell’incidente un uomo di 62 anni

Soccorsi al lavoro poco prima delle 17 di oggi, giovedì

ABBADIA – Incidente poco prima delle ore 17 di oggi, giovedì 5 settembre, in Statale 36 tra Abbadia Lariana e Lecco (direzione Sud). Un camioncino, che stava viaggiando verso Lecco, si è ribaltato poco dopo lo svincolo di Abbadia. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto un’ambulanza del Soccorso Bellanese, l’automedica da Lecco e i Vigili del Fuoco allertati in codice rosso (molto critico). Dalle prime informazioni sarebbe coinvolto un 62enne che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico).

Inevitabili rallentamenti e code verso Lecco sia sulla Statale 36 che lungo la Sp72.

Maggiori informazioni appena possibile