Intervento dei Vigili del Fuoco a Laorca per l’incendio di una macchina

LECCO – L’allarme è scattato intorno alle ore 13 di oggi, sabato 23 novembre, in via Ramello a Lecco, rione Laorca, dove una macchina ha preso fuoco probabilmente a causa di un guasto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecco che hanno spento le fiamme.

Fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte ma solamente danni all’auto. In mattinata un fatto analogo è avvenuto a Introbio, dove un’altra auto è andata in fiamme mentre percorreva la Sp62.