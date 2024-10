Lecco-Ballabio chiusa, cantieri e pioggia: traffico in tilt e città bloccata

Tutti in colonna a partire dal pomeriggio di oggi

Automobilisti esasperati, tempi biblici per percorrere pochi chilometri

LECCO – Come prevedibile, oggi pomeriggio, nell’ora di punta, la viabilità cittadina è collassata. La chiusura della nuova Lecco-Ballabio, i numerosi cantieri e la pioggia hanno creato la “tempesta perfetta”. La viabilità è andata in tilt con le principali arterie cittadine completamente bloccate.

Tutto fermo, ovviamente, sulle direttrici che salgono verso la parte alta della città e verso la Valsassina per via della chiusura della SS36 dir, in atto dalla serata di martedì, a causa del maltempo. Automobilisti esasperati che stanno impiegando tempi biblici per percorrere anche solo una manciata di chilometri.

Pure sul fronte meteo le notizie sono tutt’altro che confortanti: la pioggia ha ricominciato a cadere e una nuova ondata di maltempo è prevista sul nostro territorio tra la serata di oggi e la giornata di domani, giovedì. L’unica soluzione, al momento, è quella di armarsi di tanta pazienza!