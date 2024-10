Chiusa la nuova Lecco-Ballabio, si viaggia sulla vecchia strada

In funzione i movieri per regolare il traffico dei mezzi pesanti

Inevitabili le code, soprattutto in direzione Lecco

LECCO – Chiusa per allagamento la nuova Lecco-Ballabio, si viaggia sulla vecchia strada. Il protocollo di emergenza è entrato in vigore ieri sera: dalle 7 alle 9 di questa mattina transito vietato ai mezzi pesanti, il cui traffico sarà poi regolato a senso unico alternato dai movieri, posizionati a San Giovanni e a Ballabio. Per consentire un maggiore scorrimento del traffico, il semaforo all’altezza del Ponte di Malavedo è stato temporaneamente disattivato.

Nonostante gli accorgimenti, inevitabili i disagi questa mattina con traffico intenso sulla vecchia strada, soprattutto in direzione Lecco.

La nuova Lecco-Ballabio rimarrà chiusa per l’intera giornata: i tecnici Anas sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza dopo che, a causa del forte maltempo di ieri, si sono verificati degli allagamenti all’altezza della galleria Giulia e del cantiere dove, due anni fa, era caduta una grossa frana.