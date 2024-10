Maltempo. Per allagamento chiusa la nuova Lecco-Ballabio

La strada resterà chiusa anche nella giornata di domani, mercoledì. Sulla “vecchia” verrà istituito il senso unico alternato per i mezzi pesanti

LECCO – Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, si è tenuto un incontro in Prefettura che ha portato alla decisione di chiudere completamente la nuova strada Lecco-Ballabio (SS36 Racc), a partire da questa sera e per tutta la giornata di domani, strada precedentemente chiusa solo in discesa per “allagamento” a causa delle forti piogge che hanno imperversato per tutta la giornata odierna.

Domani, mercoledì, verrà attivato il consueto protocollo che vedrà il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulla vecchia Lecco – Ballabio dalle ore 7 alle ore 9 del mattino, quindi l’istituzione del senso unico alternato gestito dai movieri.

La decisione è giunta a seguito del maltempo che ha imperversato nella giornata di oggi con le forti piogge che hanno allagato la zona del cantiere posto all’imbocco della galleria Giulia sulla nuova Lecco – Ballabio dove l’acqua ha eroso l’asfalto creando un buco (vedi articolo).

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura al transito della statale nel più breve tempo possibile, come riferito in serata dall’Anas stessa con un comunicato.