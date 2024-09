Ore 10.23 – Incidente sulla nuova Lecco-Ballabio, due feriti e code

E’ successo all’altezza della galleria Poggi

LECCO – Lunghe code si stanno verificando lungo la nuova Lecco Ballabio a causa di un incidente stradale all’altezza della galleria Poggi tra due mezzi, un’auto e una moto.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 10.30, l’allarme è scattato in codice rosso. In posto un’ambulanza, l’automedica e la Polizia Stradale. Coinvolte due persone, sembrerebbe non in gravi condizioni.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità con lunghe code nel tratto interessato.