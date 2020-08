Picchia e insulta la moglie davanti ai figli, denunciato un 40enne

Secondo caso di violenza contro le donne in pochi giorni a Lecco

La donna, esasperata, ha chiamato la Polizia e ha trovato il coraggio di denunciare il marito violento

LECCO – E’ il secondo caso di violenza contro le donne in pochissimi giorni a Lecco. Dopo il caso di un marito che ha picchiato la moglie in strada, nel pieno centro di Lecco, un nuovo episodio di violenza si è ripetuto nella serata del 12 agosto.

Il personale della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Volanti, a seguito di richiesta di aiuto giunta presso la Centrale Operativa della Questura, è intervenuto all’interno di un’abitazione a Lecco dove una donna era appena stata insultata e minacciata dal marito ubriaco, alla presenza dei due figli.

All’arrivo degli agenti l’uomo, di 40 anni, incensurato, aveva già lasciato la casa, mentre la donna, palesemente scossa, ha riferito di essere da tempo ormai oggetto di continue condotte vessatorie, insulti, minacce e aggressioni fisiche da parte del marito, ma di non aver mai avuto il coraggio di raccontare a qualcuno quanto stesse accadendo, né di denunciare le violenze subite.

All’ennesimo episodio di violenza, esasperata, la donna ha chiamato il 112. La giovane mamma ha trovato negli uomini della Polizia di Stato il coraggio e il sostegno necessari per denunciare il marito violento. La donna e i bambini sono stati accompagnati in una struttura protetta.

Il marito violento, dopo un’approfondita attività d’indagine, è stato indagato in stato di libertà per il reato di maltrattamenti in famiglia a danno della moglie e dei figli.