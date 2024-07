Resinelli, caos pullman: lungo la strada s’improvvisa un senso unico alternato

Sul posto sta intervenendo la Polizia stradale

Diverse le auto in coda in entrambi i sensi di marcia

LECCO – Tre pullman turistici, due in salita per raggiungere i Resinelli, uno in discesa verso Lecco ed è caos traffico. I tre mezzi si sono incrociati all’altezza del terzo tornante e – non riuscendo a transitare affiancati poiché troppo ingombranti – stanno bloccando di fatto il passaggio.

Gli autisti dei tre pullman – attraverso diverse manovre – sono riusciti a disporsi in modo alternato per permettere agli automobilisti – tramite uno slalom – di procedere.

In questo momento sta intervenendo la Polizia stradale di Lecco che dovrà gestire il traffico e le manovre dei tre bus.