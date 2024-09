Tentativo di estorsione sventato dai Carabinieri, arrestato 34enne

Vittima di minacce e pretese di denaro un giovane

L’estorsore bloccato dai militari dell’Arma dopo la denuncia da parte del ragazzo perseguitato

LECCO – Minacce ed estorsione di denaro ai danni di un giovane: il fatto è accaduto nella città di Lecco, autore del gesto un 34enne che è riuscito a farsi consegnare del denaro, dopo l’ennesima intimidazione e la pretesa di ricevere duemila euro.

La vittima però aveva già sporto denuncia ai Carabinieri prima di recarsi all’appuntamento con l’estorsore. I militari dell’Arma lo hanno accompagnato al luogo dell’incontro, con l’intento di bloccare il 34enne attraverso la predisposizione di uno specifico servizio di osservazione. Le forze dell’ordine sono intervenute bloccando l’uomo con ancora addosso i contanti, gli stessi poco prima consegnati dalla vittima

L’arresto per estorsione è stato convalidato dal giudice che ha disposto per l’applicazione della misura di custodia cautelare in carcere.