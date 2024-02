Travolto da un muro, sabato a Germanedo i funerali di Franco D’Angeli

L’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Germanedo alle ore 15.30

LECCO – Saranno celebrati sabato 24 febbraio nella chiesa parrocchiale di Germanedo, il rione dove abitava, i funerali di Franco D’Angeli, l’uomo di 65 anni morto nel pomeriggio di ieri, mercoledì, mentre era impegnato in alcuni lavori nella sua baita a Crandola, in Valsassina. Un tragico incidente dovuto al cedimento di un muro che non ha lasciato scampo al lecchese.

Franco D’Angeli lascia la moglie Margherita, i figli Marco con Chiara e Cristina con Manuel, le nipoti Matilde e Viola, la sorella Ivana, il fratello Angelo e tutti i parenti. I funerali si svolgeranno a Lecco, nella chiesa parrocchiale di Germanedo, sabato 24 febbraio alle ore 15.30, preceduti dalla recita del Rosario alle ore 15.