Lecco, derubata della borsa nel parcheggio dell’Esselunga

LECCO – Aveva appena finito di fare la spesa, quando, al momento di salire in auto, lasciata nel parcheggio, è stata derubata della borsa.

E’ successo questa mattina, venerdì 12 gennaio, nel parcheggio del supermercato Esselunga al Bione. L’episodio si è consumato intorno alle 9.30: una donna aveva appena terminato di fare la spesa quando ha raggiunto il parcheggio per prendere la macchina. Ed è stato a questo punto che è andato in scena il classico copione dei borseggi nei parcheggi dei supermercati con la donna che è stata avvicinata e distratta con una scusa mentre qualcun’altro provvedeva a rubare la borsetta lasciata sul sedile dell’auto.

Il tutto è avvenuto in una manciata di secondi tanto che la donna non ha potuto far altro che mettersi a urlare per lanciare l’allarme richiamando l’attenzione anche di altri clienti presenti in quel momento nell’attività commerciale.

Sul posto si sono poi portati i carabinieri per ricostruire con esattezza quanto avvenuto.