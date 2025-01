Lecco piange Renato e Francesco Porcu, padre e figlio morti lo stesso giorno

I funerali verranno celebrati nel pomeriggio di oggi, 7 gennaio, nella Basilica di San Nicolò

Mentre il padre si spegneva a causa di una malattia, il figlio è stato vittima di un malore

LECCO – Verranno celebrati oggi, martedì 7 gennaio alle ore 14.30 nella basilica di San Nicolò a Lecco, i funerali di Renato e Francesco Porcu, padre e figlio morti lo stesso giorno, lo scorso 3 gennaio.

Il padre, Renato, 88 anni, è morto in ospedale al termine di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Il figlio, Francesco, 61 anni, è stato vittima di una malore ed è stato trovato senza vita nel letto della sua abitazione a Varenna. “Purtroppo è morto mio fratello Francesco e anche mio padre nello stesso giorno – ha detto Enrico -. Strano caso della vita. Ciao Franco, ciao papà Renato”.

Entrambi erano molto conosciuti a Lecco, il papà Renato, emigrato dalla Sardegna, ha lavorato una vita presso la Leuci, mentre il figlio Francesco, in pensione da pochi anni, ha lavorato in banca presso la Popolare di Lecco, poi diventata Deutsche Bank. Entrambi erano appassionati di musica e hanno sempre suonato in diversi gruppi musicali. Papà Renato suonava la fisarmonica, mentre il figlio Francesco aveva iniziato a suonare negli anni ’80, in diverse band.

A ricordarlo sono stati gli amici del gruppo heavy metal Axton: “E’ un momento triste per la Axton-family… Purtroppo ci ha prematuramente lasciato Francesco Porcu, già batterista della band negli anni 1986-1987. Era una fase in cui stavamo rapidamente crescendo, dopo gli inizi un po’ amatoriali, anche se caratterizzati sempre da tanta passione e voglia di fare. Franci registrò con noi il demo tape “Time To Kill” e suonò live nella mitica 5^ Heavy Metal Night di Sorisole (BG). La sua cantina in centro Lecco diventò per un paio d’anni il nostro quartier generale e la sala prove della band. Alcune foto in formazione qui allegate furono scattate proprio lì….. Tempi gloriosi ed indimenticabili. Ciao Francesco, nella sala prove dell’altra dimensione c’è già Ivano che ti aspetta, e Massimo è già al mixer, tu comincia ad accordare i tamburi, che prima o poi rifacciamo un po’ di casino insieme!”

I funerali di Renato e Francesco Porcu saranno celebrati insieme, oggi pomeriggio, nella Basilica di San Nicolò a Lecco.