Lunga scia di incidenti nella notte: 4 giovani si ribaltano con l’auto a Pasturo

A Vercurago all’alba un’auto si è schiantata contro un muro, anche qui 4 giovani coinvolti

Sempre nel cuore della notte, in via Provinciale a Ballabio, incidente tra due vetture

PASTURO – E’ stata una nottata di grande lavoro per i soccorsi, costretti a intervenire per tre grossi incidenti avvenuti nel cuore della notte. Un bollettino davvero lungo, cominciato alle ore 2.13 in via Provinciale a Ballabio dove due auto si sono scontrate.

Quattro le persone coinvolte: una ragazza di 19 anni, un ragazzo di 30 anni, una donna di 55 anni e un uomo di 69 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze (Croce Verde Bosisio e Soccorso Centro Valsassina). Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita, ma sono stati trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

Poco più di un’ora dopo, alle ore 3.23, paura a Pasturo, lungo la Strada Provinciale 62, dove un’auto con a bordo quattro giovanissimi è uscita di strada e si è ribaltata. Anche in questo caso il dramma è stato solo sfiorato, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Coinvolti tre ragazzi di 18, 19 e 20 anni e una ragazza di 18 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica da Lecco. I feriti sono stati trasportati in codice giallo (mediamente critico) agli ospedali di Lecco e Sant’Anna di Como.

La notte di super-lavoro si è conclusa all’alba quando, erano da poco passate le 5, un’auto si è schiantata contro un muro di contenimento della sede stradale in via Roma a Vercurago. Anche in questo caso, nonostante i timori iniziali, nessuno dei giovani coinvolti sarebbe in pericolo di vita. Quattro ragazzi (uno di 25 anni, due di 26 e uno di 30) sono stati trasportati agli ospedali di Lecco e Merate in codice giallo (mediamente critico). Sul posto le ambulanze della Croce Verde di Bosisio, dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l’automedica da Lecco.

In tutti gli incidenti sono intervenute anche le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei vari scenari.

Nell’incidente di Vercurago, inoltre, hanno collaborato con i sanitari per estrarre dal veicolo uno dei feriti. Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire le dinamiche degli incidenti e capirne le cause. Mobilitati anche a Vercurago, come era già avvenuto per l’incidente di Ballabio, anche gli operatori di Mpm group per le operazioni di pulizia della strada.