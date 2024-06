Maltempo. Due interventi dei VVF notte per imbarcazioni in difficoltà

I pompieri sono intervenuti prima a Lierna e poi a Malgrate

LIERNA/MALGRATE/VALMADRERA – Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco che a causa del maltempo e del forte vento sono dovuti intervenire due volte per prestare soccorso ad imbarcazioni in difficoltà.

Entrambi gli allertamenti sono scattati poco dopo la mezzanotte, prima a Lierna e poi al largo di Malgrate. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

A Valmadrera invece i pompieri sono giunti con un’autopompa dal distaccamento valmadrerese per la messa in sicurezza di una pianta di grosse dimensioni caduta sul campo sportivo comunale.