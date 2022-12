Chiusura SS36 Bellano-Abbadia, lunghe code sulla Sp72

Viabilità congestionata sul litorale lecchese

Inevitabili i disagi sulla strada provinciale, dove il traffico è stato deviato dopo la caduta di calcinacci in Galleria Luzzeno

MANDELLO – Congestionata la viabilità lungo la SP72 a causa della chiusura della SS36 nel tratto compreso tra Bellano e Abbadia in direzione sud, resa necessaria per via di alcuni calcinacci caduti in Galleria Luzzeno nelle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 7 dicembre.

Inevitabili gli incolonnamenti che si sono subito registrati sul litorale lecchese del Lario, dove il traffico è stato deviato. Una situazione che si potrebbe complicare nelle prossime ore, causando disagi anche in vista di imminenti partenze per la festa dell’8 dicembre e relativo ponte, che consente ai lavoratori di godere di una mini vacanza lunga quattro giorni, da domani fino a domenica.