SS36. Caduta calcinacci in Galleria Luzzeno, chiuso il tratto Bellano-Abbadia

Tratto interdetto al traffico in direzione sud

Per i veicoli percorso alternativo con uscita sulla sp72 agli svincoli di Bellano, e di Colico per i mezzi pesanti

MANDELLO – Disposta nelle prime ore del mattino la chiusura della SS36 in direzione sud tra Bellano e Abbadia, a seguito di alcuni calcinacci caduti nella Galleria di Luzzeno, a Mandello. A prendere il provvedimento la prefettura in concerto con Anas e la Provincia di Lecco.

Subito attivato il piano d’emergenza per offrire ai veicoli in transito un percorso alternativo: il passaggio potrà effettuarsi lungo la Sp72 dallo svincolo di Bellano verso Abbadia, mentre per i mezzi pesanti sarà obbligatoria l’uscita a Colico. Da qui potranno proseguire verso Lecco sempre sulla Sp72. Possibilità di traffico intenso sulla strada provinciale durante la mattinata.

Alle 9 è previsto un sopralluogo tecnico con il personale di Anas per verificare la situazione. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore.