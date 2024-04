Volley Picco Lecco. Alessia Conti confermata, new entry Omonigho Princess Atamah

Conti: “Contenta di proseguire il mio percorso a Lecco, ambiente stimolante e propenso al lavoro”

Atamah: “Voglio mettermi alla prova e mostrare le mie potenzialità insieme alla squadra”

LECCO – Continuano le conferme per la squadra Orocash Picco Lecco. Dopo Federica Piacentini (qui l’articolo), la giocatrice Alessia Conti è la seconda importante riconferma per la squadra di pallavolo lecchese. Nel frattempo è stato annunciato l’acquisto di Omonigho Princess Atamah nuova centrale dell’Orocash Picco Lecco.

“E’ stata una stagione difficile, con molti ostacoli, ma che ci ha viste uscirne a testa alta, dandoci anche tanta gioia e gratificazione – spiega Conti – Sono molto contenta di proseguire il mio percorso a Lecco, ambiente stimolante e propenso al lavoro. Sono sicura che il prossimo sarà un altro anno molto positivo e ricco di soddisfazioni” spiega la giocatrice della Picco Lecco.

Per quanto riguarda la nuova arrivata, Omonigho Princess Atamah è nata a Prato nel 2005, dopo sei anni di giovanile trascorsi alla Volleyró Casal de Pazzi di Roma, dove è stata formata, ha deciso come primo anno di serie A2 la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le aspettative erano alte e hanno vinto la Coppa Italia e conquistata la promozione in A1.

“Come secondo anno nella categoria ho scelto Picco Lecco per il progetto che mi è stato proposto dalla società e dall’allenatore Gianfranco Milano, che include una squadra giovane che aspira a giocare un buon campionato – commenta Omonigho – Quello che mi aspetto da questa stagione è di mettermi alla prova e mostrare le mie potenzialità insieme alla squadra”.