Dervio. Frana in via ai Monti, enorme masso piomba sul sentiero

La mulattiera è interrotta, in mattinata il sopralluogo del geologo

Una residente: “Ultima di numerose cadute, è pericoloso”

DERVIO – Un enorme masso si è staccato da una parete piombando sulla mulattiera di via ai Monti a Dervio: è successo questa mattina, martedì, intorno alle 6.30. Il tratto di sentiero interessato dal distacco è inagibile, in mattinata è previsto il sopralluogo di un geologo per valutare la situazione.

Non è la prima volta che accade in questa zona, come ricorda una residente: “Questa è solo l’ultima di numerose e continue cadute di massi che mettono in serio pericolo sia i proprietari delle cascine che i numerosi escursionisti che passano lungo la mulattiera – il suo commento – auspichiamo in un intervento di manutenzione messa in sicurezza più completo e puntuale lungo tutto il sentiero. È pura fatalità il fatto che ancora nessuno si sia fatto male gravemente“.

Il Comune, come ricordato anche dal sindaco Stefano Cassinelli, anni fa era già intervenuto per ripristinare il sentiero dopo una frana. “Purtroppo sono fenomeni che non possiamo prevedere – il commento – dopo il sopralluogo valuteremo il da farsi per mettere al più presto in sicurezza l’area”.